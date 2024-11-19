В Подмосковье установили 13 новых «быстрых» зарядных станций для электротранспорта

В Московской области продолжается развитие электротранспортной инфраструктуры. Открываются новые электрозарядные станции (ЭЗС) В октябре-ноябре 2024 года на территории региона установили 13 новых «быстрых» ЭЗС мощностью 150 кВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Одну из станций установили специалисты компании «Россети Московский регион» в г. о. Рузе, она расположена на парковке на ул. Социалистической, рядом со спортивным стадионом. На ЭЗС смогут одновременно заряжаться два электромобиля. Станция оснащена разъемами как для автомобилей отечественного производства, так и для китайских машин.

Остальные 12 станций установили специалисты компании «Мособлэнерго», они располагаются на территории разных городских округов Подмосковья:

г. о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, д. 3 (ТЦ «Конфитюр»);

г. о. Балашиха, ул. Энтузиастов, д. 48 (ГМ «Глобус»);

г. о. Богородский, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала (ТД «Морозовский»);

г. о. Богородский, ул. Соборная, д. 4А (ТРЦ «Ногинский»);

г. о. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 198 (Кинотеатр «Октябрь»);

г. о. Люберцы, ул. Побратимов, д. 7 (ТЦ «Светофор»);

г. о. Реутов, ул. Октября, д. 14 (Казанская церковь);

г. о. Фрязино, ул. Советская, д. 1В;

г. о. Фрязино, пр-кт Мира, вблизи дома № 7;

г. о. Шатура, пр-кт Ильича, д. 63 (стоянка торгового центра);

г. о. Щелково, пл. Ленина, д. 2А (ТЦ «Ладья»);

г. о. Электросталь, ул. Радио, д. 3 (ТРЦ «Парк Плаза»).

Владельцы электромобилей могут найти зарядные станции в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт» и Plug me («Мособлэнерго»). Время зарядки транспортного средства на ЭЗС мощностью 150 кВт в среднем составляет 20-40 минут в зависимости от степени разряда аккумулятора.

Таким образом, сегодня на территории Московской области работает 537 ЭЗС разной мощности. К концу года их количество может превысить 650 единиц.

Развитие электротранспортной инфраструктуры является приоритетным направлением деятельности правительства региона, ведь год от года в Подмосковье наблюдается увеличение спроса на электромобили.

«Во всем мире последние несколько лет производство и продажа электромобилей растут. Россия в целом и наш регион в частности не являются исключениями. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зеленый» вид транспорта. Для сравнения: по данным Главного управления МВД России по Московской области еще 5 лет назад в регионе было зарегистрировано лишь 141 транспортное средство с электродвигателем. За 5 лет их число увеличилось более чем в 20 раз и по состоянию на 1 января 2024 года составило 3045 электрокаров. По итогам года мы также прогнозируем рост спроса на электрокары, в это связи намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — отметил министр энергетики МО Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.