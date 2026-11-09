Грибников Подмосковья призвали не собирать редкие виды

Аномально теплая осень продлила плодоношение редких грибов в Подмосковье до ноября. Любителям тихой охоты напомнили о запрете на сбор краснокнижных видов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В лесах Подмосковья еще можно встретить подберезовик разноцветный, сыроежку разнолистную и несколько видов паутинников — фиолетовый, чешуйчатый и превосходный. Эти и ряд других грибов занесены в Красную книгу Московской области. Обычно их плодоношение завершается в сентябре–октябре, но аномально теплая осень продлила его до ноября.

Многие редкие грибы похожи на распространенные виды, которые собирают любители тихой охоты. Если нет уверенности в правильном определении вида, гриб не следует срезать. За сбор краснокнижных видов предусмотрена административная ответственность.

Сохранение редких грибов важно для видового разнообразия региона: они занимают собственную экологическую нишу и незаменимы в ней. При этом большинство краснокнижных грибов несъедобны или условно съедобны и не представляют гастрономической ценности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.