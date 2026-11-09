Покинувших РФ ждут перемены: покупка крипты с российской карты будет вне закона
Покупка криптовалюты с российской карты станет нарушением для уехавших за границу соотечественников. Изменения в законодательстве вступают в силу с 1 июля следующего года, сообщает ProFinance.
Для многих россиян, покинувших страну после начала СВО, криптовалюта стала инструментом для жизни за границей на российскую зарплату. Они получают рубли на российскую карту, покупают криптовалюту и затем продают ее за местную валюту.
Однако, согласно закону № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», с 1 июля 2027 года россияне, живущие за границей и обменивающие рубли на криптовалюту через P2P-площадки, будут нарушать закон. За каждую такую операцию им грозит штраф до 40% от суммы сделки. Однако более вероятным и неприятным последствием станет блокировка зарплатной карты.
С июля резиденты смогут покупать криптовалюту за деньги с российских счетов только через посредников из реестра Банка России.
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