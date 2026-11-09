Покинувших РФ ждут перемены: покупка крипты с российской карты будет вне закона

Покупка криптовалюты с российской карты станет нарушением для уехавших за границу соотечественников. Изменения в законодательстве вступают в силу с 1 июля следующего года, сообщает ProFinance .

Для многих россиян, покинувших страну после начала СВО, криптовалюта стала инструментом для жизни за границей на российскую зарплату. Они получают рубли на российскую карту, покупают криптовалюту и затем продают ее за местную валюту.

Однако, согласно закону № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», с 1 июля 2027 года россияне, живущие за границей и обменивающие рубли на криптовалюту через P2P-площадки, будут нарушать закон. За каждую такую операцию им грозит штраф до 40% от суммы сделки. Однако более вероятным и неприятным последствием станет блокировка зарплатной карты.

С июля резиденты смогут покупать криптовалюту за деньги с российских счетов только через посредников из реестра Банка России.

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