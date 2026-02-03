Давка, холод и задержки: как сберечь свои нервы в транспорте

При стрессе из-за сбоев в работе транспорта лучше всего вспомнить, что эта ситуация не поддается контролю. Стоит глубоко подышать, напрячь и расслабить мышцы, а дома — порадовать себя чем-то. Об этом РИАМО сообщила клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Ирина Грекова.

Обильные снегопады и морозы принесли в Московский регион массу неурядиц с транспортом. Для многих это не только проблемы с опозданием на работу и большой стресс, но и нервное напряжение.

«Стоит понимать, что лично вы не можете изменить ситуацию, повлиять на погоду, утилизировать весь снег и наладить работу транспорта, поэтому логично поберечь свои нервы. Поговорите с собой, озвучьте, что „эта ситуация вне моего контроля, я не ответственен за нее“. Постарайтесь время в пробках использовать для прослушивания музыки, обучения, планирования отпуска. В случае ощущения себя в стрессе — подышите глубоко: вдох носом, длинный выдох ртом, не более четырех раз. Попробуйте напрячь и расслабить мышцы ног и рук по очереди. А когда вы наконец-то доберетесь домой, то порадуйте себя комфортным душем или ванной с пеной, вкусной пищей и уютной пижамой», — говорит Грекова.

Она добавила, что стоит заблаговременно поговорить с руководством об этой проблеме и при возможности попроситься на временную удаленку.

