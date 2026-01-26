Снегопад в Москве: можно ли опоздать на работу без последствий? Объясняет юрист

Сильные снегопады, ожидаемые в Московском регионе, не могут стать причиной для санкций за опоздание на работу из-за непогоды, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Подмосковье и столицу ожидают сильные снегопады и метели, которые продлятся 2 дня. Многие задались вопросом, могут ли быть проблемы на работе из-за опозданий при разгуле стихии и будет ли считаться прогулом, если человек не сможет добраться до офиса из-за метели.

«Работодатели не имеют права применять дисциплинарные взыскания в подобных случаях, поскольку опоздание вызвано форс-мажорными обстоятельствами. В качестве доказательств могут быть скриншоты из сервисов метеоданных, официальные прогнозы, сообщения от МЧС, скриншоты из таких приложений, как „Яндекс.Карты“, „2ГИС“. Также работнику следует заранее предупредить работодателя и написать объяснительную записку в свободной форме с указанием причины опоздания», — сказал Костин.

Он отметил, что также сотрудник может условиться с работодателем о том, чтобы работать удаленно из-за непогоды. При этом Костин советует заранее зафиксировать такую договоренность, например, путем переписки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.