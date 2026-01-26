Два дня снежного коллапса: суточное количество осадков в Москве пойдет на рекорд
Фото - © Снегопад в Москве/Медиасток.рф
Москву и Подмосковье с 27 января ожидают два дня мощного снегопада, местами прогнозируются сильные метели, сообщила РИАМО главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, погоду будет определять теплый атмосферный фронт, который зависнет над столичным регионом почти на двое суток.
«27 числа ожидается сильный снег, местами метель в ночные часы. Сильный снегопад пройдет в ночь на 28 число, и только днем в среду интенсивность осадков начнет постепенно ослабевать. То есть не исключено, что и 27, и 28 числа суточное количество осадков, которое выпадет в Москве, будет рекордным для этих дней января», — отметила Позднякова.
Она добавила, что в эти дни высота сугробов в Московском регионе может увеличиться до 15 см. Кроме того, ожидаются метель, снежные заносы на автомобильных дорогах и налипание снега.
ГУ МЧС России по Москве предупредило горожан о неблагоприятной обстановке и призвало не приближаться к рекламным щитам и прочим шатким конструкциям.
