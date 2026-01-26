Два дня снежного коллапса: суточное количество осадков в Москве пойдет на рекорд

По ее словам, погоду будет определять теплый атмосферный фронт, который зависнет над столичным регионом почти на двое суток.

«27 числа ожидается сильный снег, местами метель в ночные часы. Сильный снегопад пройдет в ночь на 28 число, и только днем в среду интенсивность осадков начнет постепенно ослабевать. То есть не исключено, что и 27, и 28 числа суточное количество осадков, которое выпадет в Москве, будет рекордным для этих дней января», — отметила Позднякова.

Она добавила, что в эти дни высота сугробов в Московском регионе может увеличиться до 15 см. Кроме того, ожидаются метель, снежные заносы на автомобильных дорогах и налипание снега.

ГУ МЧС России по Москве предупредило горожан о неблагоприятной обстановке и призвало не приближаться к рекламным щитам и прочим шатким конструкциям.

