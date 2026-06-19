Врач рассказал о риске заноса вируса Усуту в РФ

Вирус Усуту пока не рассматривается как серьезная угроза для России, однако риск его заноса с перелетными птицами существует. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, сообщает ТАСС .

По словам эксперта, перелетные птицы способны переносить вирус на большие расстояния, а некоторые виды комаров-переносчиков встречаются и на территории России. Однако наличие потенциальных переносчиков не означает неизбежного возникновения вспышек среди людей.

Шахмарданов подчеркнул, что для формирования устойчивого природного очага необходимо совпадение ряда факторов: наличие инфицированных птиц, достаточная численность восприимчивых комаров, определенные климатические условия и возможность длительной циркуляции вируса в экосистеме.

На данный момент доказательств широкого распространения Усуту среди россиян нет, а вероятность масштабной эпидемии мала. В отличие от респираторных вирусов, он не передается воздушно-капельным путем и не распространяется напрямую между людьми, что ограничивает его эпидемический потенциал.

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