ЧП в Брянской области не отразилась на графике поездов «Гранд сервис экспресс»

Ситуация с рухнувшим на пассажирский поезд мостом в Брянской области не повлияла на движение поездов «Гранд сервис экспресс» в Крым. Об этом заявили в компании, сообщает РИА Новости .

График движения поездов, которые курсируют в Крым, остался прежним.

Вечером 31 мая в Брянской области рухнул мост. Конструкция упала на проезжавший под ней пассажирский поезд. В результате семь человек погибли.

Сейчас 39 пострадавших в ЧП с поездом под Брянском находятся в больницах. В их числе восьмимесячный младенец, который получил тяжелую травму.

Между тем РЖД пообещали выплатить родственникам погибших при ЧП с поездом по 2,2 млн руб. Также им организуют бесплатный проезд до Брянска.