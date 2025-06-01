ЧП в Брянской области не отразилась на графике поездов «Гранд сервис экспресс»
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Ситуация с рухнувшим на пассажирский поезд мостом в Брянской области не повлияла на движение поездов «Гранд сервис экспресс» в Крым. Об этом заявили в компании, сообщает РИА Новости.
График движения поездов, которые курсируют в Крым, остался прежним.
Вечером 31 мая в Брянской области рухнул мост. Конструкция упала на проезжавший под ней пассажирский поезд. В результате семь человек погибли.
Сейчас 39 пострадавших в ЧП с поездом под Брянском находятся в больницах. В их числе восьмимесячный младенец, который получил тяжелую травму.
Между тем РЖД пообещали выплатить родственникам погибших при ЧП с поездом по 2,2 млн руб. Также им организуют бесплатный проезд до Брянска.