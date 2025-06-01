Фото - © Специальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области./РИА Новости

сегодня в 10:57

РЖД выплатят родственникам погибших при ЧП с поездом под Брянском по 2,2 млн руб

Родственники погибших пассажиров поезда Климов — Москва, на который рухнул мост в Брянской области, получат от РЖД по 2,2 млн рублей, сообщает ТАСС .

Кроме того, компания организует для них бесплатный проезд до Брянска. Такое право также предоставят родственникам госпитализированных пассажиров.

Все пострадавшие могут рассчитывать на бесплатное лечение.

Ранее «СОГАЗ» также пообещал, что займется выплатами пассажирам поезда после ЧП с мостом под Брянском. Компания запросит у РЖД необходимые документы.

Вечером 31 мая в результате подрыва произошло крушение моста в Брянской области. Он упал на пассажирский поезд. В результате погибли семь человек, еще 66 пострадали.