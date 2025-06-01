«СОГАЗ» займется выплатами пассажирам поезда после ЧП с мостом под Брянском
Фото - © РИА Новости
«СОГАЗ» выплатит возмещение пассажирам поезда Климов — Москва, на который рухнул мост в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК).
Страховая группа подтвердила, что готова выполнить обязательства по выплате возмещения. Компания запросит у РЖД необходимые документы.
«СОГАЗ» поможет пострадавшим и их родственникам в подаче заявлений о выплате. Все документы будут оперативно приняты. Подробнее узнать об этом можно по телефону страховой компании: 8-800-333-08-88.
Ранее ФПК пообещала возместить полную стоимость проезда пассажирам поезда, попавшего в ЧП.
Вечером 31 мая произошло крушение моста в Брянской области. Он рухнул на пассажирский поезд. Погибли 7 человек. Глава региона Александр Богомаз заявил, что причина трагедии — подрыв моста.