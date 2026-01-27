Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Шереметьево из-за снегопада

Работа аэропорта Шереметьево оказалась парализована из-за мощного снегопада. За ночь были задержаны или отменены более 100 рейсов, сообщает Baza .

Воздушная гавань закрыта до 12:00. Авиакомпании корректируют расписание полетов.

Между тем аэропорт Внуково продолжает свою работу, там усилили смену. Около 70 единиц спецтехники расчищают снег на полосах. В аэропорту запаслись тоннами реагентов и литрами противообледенительной жидкости.

Москва оказалась во власти снежного циклона в ночь на 27 января. Из-за снегопада в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 29 января. Всего в аэропортах Московского региона с 26 января были задержаны или отменены более 120 рейсов.

