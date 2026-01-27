Аэропорт Шереметьево закрыт до 12:00 из-за мощного снегопада

Аэропорт Шереметьево принял решение не принимать рейсы до 12:00 по Москве из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается в официальном Telegram-канале аэрогавани.

Шереметьево временно закрыли на прилет воздушных судов из-за мощного снегопада, который начался в Подмосковье и столице накануне вечером и продолжается до сих пор.

Сейчас в расписание полетов вносятся коррективы. Пассажирам рекомендуют узнавать актуальную информацию о статусе рейсов в контакт-центрах или по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

На Московский регион обрушился мощный снегопад. Сильный снег будет идти вплоть до 29 января. В связи с этим в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье — «желтый».

