Азербайджан возобновил движение грузовых транспортных средств через границу с Ираном

В понедельник Азербайджан возобновил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном, которое было приостановлено 5 марта, сообщает пресс-служба правительства республики.

«С сегодняшнего дня возобновлен въезд и выезд (в том числе для транзитных перевозок) через границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран для перевозки грузов всеми видами транспортных средств», — говорится в сообщении.

5 марта два иранских дрона ударили по Азербайджану. Один БПЛА взорвался возле школы, второй — на территории аэропорта. Пострадали два человека. Власти республики ввели запрет на пересечение границы с Ираном для грузовиков и частично закрыли воздушное пространство близ Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.