сегодня в 18:41

Азербайджан закрыл воздушную границу с Ираном после атаки дронов

Азербайджан принял решение частично закрыть воздушное пространство близ Ирана после того, как иранские беспилотники упали на территории республики, сообщает РБК со ссылкой на FlightRadar24.

Ограничения вводятся на 12 часов. Азербайджан закрыл воздушное пространство южного сектора Бакинского района на границе с Ираном.

5 марта два иранских дрона ударили по Азербайджану. Один БПЛА взорвался возле школы, второй — на территории аэропорта. Пострадали два человека.

После инцидента азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что поручил ВС страны подготовить и осуществить ответные меры. Он назвал произошедшее «необоснованным террористическим актом».

Также кабмин республики решил приостановить движение грузовиков на азербайджано-иранской границе.

