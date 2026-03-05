Иран атаковал Азербайджан дронами класса «Араш»

сегодня в 13:15

Иранские беспилотники, упавшие на территории Азербайджана, принадлежат классу «Араш». Они повредили здание школы и инфраструктуру аэропорта в республике, сообщает Mash .

«Араш» — беспилотный дрон-камикадзе тяжелого класса с боевой частью в 260 кг. Он может преодолевать расстояние в 1000–2000 км.

В четверг два иранских беспилотника упали на территории Азербайджана. Взрыв одного дрона произошел возле образовательного учреждения в селе Шекерабад Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. В школе выбило окна, а также обрушились перегородки.

В момент удара БПЛА в классах никого не было. Второй дрон упал на территории аэропорта близ Нахичевани. Пострадали два человека.

Как заявили в МИД Азербайджана, страна «оставляет за собой право на ответные действия».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.