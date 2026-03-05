Аэропорт и школа: два иранских беспилотника упали в Азербайджане
Два иранских беспилотника рухнули на территории аэропорта и школы в Азербайджане
Фото - © скриншот
Два иранских беспилотника упали на территории Азербайджана. Пострадали 2 человека, сообщает РИА Новости.
«Запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани», — передает азербайджанское агентство АПА.
На опубликованных кадрах видно, как в результате падения иранского беспилотника происходит взрыв. В небо поднимаются языки пламени и клубы дыма. На фоне слышны звуки летящего дрона.
В результате взрыва беспилотника в аэропорту пострадали 2 человека. Как заявили в МИД Азербайджана, страна осуждает происшествие и оставляет за собой право на ответные действия.
По данным азербайджанского телевидения, еще один иранский БПЛА рухнул вблизи одной из школ в Нахичевани.
