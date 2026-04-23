Песков: одна из веток «Северных потоков» технически готова к поставкам газа в ЕС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одна из веток экспортного газопровода «Северные потоки» технически готовы к поставкам энергоресурсов в Евросоюз, сообщает ТАСС .

«Один „Северный поток“ сломан, второй готов к поставкам», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва не видит перспектив возобновления поставок газа по «Северным потокам», так как Евросоюз запретил это.

Подрыв «Северного потока 1» и «Северного потока 2» произошел 26 сентября 2022 года. Ранее в Германии пришли к выводу о высокой вероятности причастности иностранного государства, а именно Украины, к диверсии.

