Ростех пришел к соглашения с одной из китайских автомобилестроительных компаний о постройке завода в России. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, в качестве места расположения предприятия рассматривается в том числе Московская область, сообщает РИА Новости .

Руководитель Ростеха не стал озвучивать подробностей сделки. В качестве возможного места строительства автозавода «китайцев» Чемезов сказал: «может быть, в Подмосковье или в Сибири».

Между тем в России стали дешеветь подержанные автомобили. По данным «Авто.ру», в октябре средние цены на такие машины упали на 11%.

Ранее стало известно, что хорду в подмосковных Мытищах, которая сможет принимать по 39 тысяч автомобилей в сутки, планируется достроить в декабре.

