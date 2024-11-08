Автозавод «китайцев» могут построить в Подмосковье — Чемезов
Чемезов: в России появится китайский автозавод
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Ростех пришел к соглашения с одной из китайских автомобилестроительных компаний о постройке завода в России. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, в качестве места расположения предприятия рассматривается в том числе Московская область, сообщает РИА Новости.
Руководитель Ростеха не стал озвучивать подробностей сделки. В качестве возможного места строительства автозавода «китайцев» Чемезов сказал: «может быть, в Подмосковье или в Сибири».
Между тем в России стали дешеветь подержанные автомобили. По данным «Авто.ру», в октябре средние цены на такие машины упали на 11%.
Ранее стало известно, что хорду в подмосковных Мытищах, которая сможет принимать по 39 тысяч автомобилей в сутки, планируется достроить в декабре.