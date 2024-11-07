Хорду в Мытищах на 39 тыс авто в сутки достроят в декабре

Работники «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» определили отклонения оси линейного сооружения от проектного положения.

Согласно проекту, новая трасса длиной в 16 километров пройдет через Афанасово, Болтино, Тарасовку и соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. На дороге планируется возвести 11 мостов и путепроводов, а также 6 транспортных развязок. Предположительно, скорость движения на трассе составит до 110 км в час, ожидаемый трафик — до 39 тысяч автомобилей в сутки. Хорда расположится на удалении 4-8 км от МКАД и будет исполнять роль дублера. При этом автомобилисты смогут пользоваться не только всей трассой, но и отдельными её участками. Оплачивать будет необходимо только стоимость фактически пройденного расстояния.

Скоростная автодорога создается в рамках концессионного соглашения с целью улучшить транспортное сообщение большой территории Московской области и разгрузить существующие дороги. Строительство осуществляется за счет собственных и привлеченных средств частного партнера — четвертой концессионной компании, которая входит в группу «ВИС».

Окончание строительства дороги запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.