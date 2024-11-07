В России дешевеют подержанные автомобили

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«Авто.ру»: в октябре средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 11%

По итогам октября текущего года средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в России составила 2,03 млн рублей. Это на 11% ниже январской стоимости. При этом средняя цена на новые машины выросла на 3%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

Согласно данным аналитиков, самое значительное снижение стоимости зафиксировано в Кемеровской области, где стоимость поддержанных автомобилей в среднем составила 1,31 млн рублей (-10,4%). Второе место занимает Алтайский край, на территории которого средние цены на б/у авто снизились на 10,2%, до 1,71 млн рублей.

Замыкает топ-3 Псковская область, где средняя цена на подержанный автомобиль не старше 15 лет составляет 1,05 млн рублей (-10%).

При этом в октябре на 14,6% выросли цены на подержанные автомобили в Северной Осетии (1,39 млн рублей). В Курганской области средняя стоимость б/у авто составляет 942 тыс. рублей (+11,5%).

Ранее стало известно, что объем закупок отечественных автомобилей марки Lada государственными компаниями увеличился в 3,2 раза в 2024 году.