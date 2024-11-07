Объем закупок Lada госкомпаниями резко увеличился в 3,2 раза в 2024 году

Объем закупки автомобилей Lada госкомпаниями за 10 месяцев текущего года составил 2,63 млрд руб. против 813 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Показатели выросли в 3,2 раза в денежном выражении, сообщает РБК .

Эксперт «Контур.Закупки» Василий Данильчик объяснил, что резкий рост объема закупки Lada связан с крупным тендером «Ростелекома» на 1,03 млрд руб. Компания проводит закупочную процедуру на двухлетний рамочный договор с поставкой свыше 500 машин данной марки.

Общее количество тендеров по закупке Lada на основании 223-го Федерального закона, который касается компаний с госучастием, выросло с 370 до 429. Рост составил лишь 16% в годовом выражении. На основании Федерального закона № 44, который определяет правила закупки всего госсектора, заказы на Lada выросли на 23%, с 447 до 550.

В целом доля закупок автомобилей «АвтоВАЗа» в общем количестве госзакупок немного выросла, но все еще остается низкой. При этом представитель российского производителя назвал рост количества госзакупок автомобилей Lada положительным трендом.

Всего по сумме закупок в 2024 году среди российских марок верх взял «Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ). Госзаказчики провели 367 закупок на 2,53 млрд руб. за 10 месяцев текущего года.

Ранее стало известно, что российским чиновникам не понравилась Lada Aura, так как в автомобиле нет задних воздуховодов. Они не хотят пересаживаться в автомобили данной модели.