Mash: российские чиновники не хотят пересаживаться на Lada Aura

Президент «Автоваза» отметил, что поступающие в продажу в ноябре автомобили Lada Aura отлично подойдут для госструктур и компаний. Однако российские чиновники не хотят пересаживаться в машины этой модели, сообщает Mash .

Дело в том, что в автомобиле нет задних воздуховодов. Чиновников это не устраивает, так как в результате они рискуют «вспотеть и прийти с мокрыми спинами» на различные заседания. Также в машинах этой модели нет климат-контроля, а кондиционер предусмотрен только для водителя.

Еще одна причина — увеличенная задняя дверь. Инженеры назвали ее «глобальными переделками». Однако чиновников не устраивает и это. Из-за увеличенных габаритов автомобиль будет занимать целых два места на парковке, что создаст трудности, так как у Госдумы обычно все машины стоят плотно.

Также депутаты отметили и другие неудобства. Например, кожу для машины шьют в Рязани, а туда привозят из Латинской Америки. Отечественная краска оказалась из китайских компонентов. Также в автомобиле стеклоподъемники без автоматической доводки, короткий подлокотник, один USB-порт, отсутствует столик для ноутбука и т. д.

При этом стоимость базовой модели машины оценивается в порядка 2,6–2,8 млн руб. Ранее такую цену автоэксперты сочли неадекватной.