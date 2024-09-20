«За 3 млн покупали BMW!»: цену на Lada Aura сочли «совершенно неадекватной»

Автоэксперт Антон Шапарин считает, что у новой отечественной машины Lada Aura нет никаких рыночных перспектив. В базовой сборке ее планируют продавать за почти 3 миллиона рублей, сообщает Инфо24 .

«Цена совершенно неадекватная. Потребительское поведение, я думаю, будет очень простое. Люди машину эту проигнорируют, покупать её будут только по принуждению, только органы государственной власти, такси, если таксистов тоже будут принуждать и так далее», — высказался эксперт.

Российские автовладельцы еще помнят времена, когда за 3 миллиона можно было купить «очень жирную» BMW 5-й серии, поэтому их «не заманить отечественными „Жигулями“ за те же деньги», считает Шапарин.

АвтоВАЗ намерен продавать свежую Lada Aura в базовом комплекте за 2,6-2,8 миллиона рублей. Бизнес-седан рассчитан в том числе для использования в таксопарках.