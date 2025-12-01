Автоэксперт рассказал, почему автомобиль может неожиданно взорваться

Дистанционный запуск не связан со взрывоопасностью автомобиля, а среди настоящих причин: треснувшие топливные трубки, нарушения электрики или некачественное ТО, подчеркнул в беседе с РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Если у автомобиля были какие-либо технические неисправности, которые могли привести вот к такой ситуации, это совсем другой разговор. Среди причин, которые первыми приходят на ум: старые треснутые топливные трубки, какая-то поломка, либо, может быть, некачественно выполненное обслуживание в ходе последней технической инспекции автомобиля. Может быть все что угодно, заканчивая заложенным взрывным устройством. Прямой связи между дистанционным запуском и взрывом, на мой взгляд, не существует», — сказал Баканов.

Он добавил, что внедорожник в Москве мог взорваться и при наличии утечек топлива, испарения или нарушений в электропроводке.

«То есть все это могло произойти как при принудительном запуске двигателя, то есть человек сел, завел — и произошла вот эта ситуация. Либо то же самое могло произойти при дистанционном запуске. То есть, грубо говоря, сама по себе система дистанционного запуска на взрывоопасность, пожароопасность не влияет никак», — пояснил эксперт.

Он заключил, что существует один вероятно опасный сценарий: когда вы запускаете мотор дистанционно, вы не находитесь рядом с машиной и не можете так тщательно контролировать, что с ней происходит. Если в ней неисправна система охлаждения и так далее — все это уже в дальнейшем может привести к каким-либо инцидентам.

Land Cruiser 200 Prado взорвался утром на Радужной улице в Московском. После этого в многоэтажке повыбивало стекла. Возгорание потушили сотрудники МЧС на площади четыре квадратных метра.

По некоторым данным, машина могла взорваться из-за дистанционного прогрева двигателя. Водитель активировал функцию, после чего произошел взрыв. На опубликованных записях видно, что машина стояла на парковке около дома. Она полностью выгорела.

