сегодня в 10:36

Стекла выбило в многоэтажке в Московском из-за взрыва Land Cruiser во дворе

Из-за взрыва Land Cruiser 200 Prado во дворе в Московском на 3 и 4 этажах дома выбило стекла, сообщает SHOT .

Взрыв произошел на Радужной улице. Затем автомобиль загорелся.

По предварительным данным, пострадавших нет, внутри машины людей не было.

Автомобиль удалось потушить. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

Ранее в одной из квартир Новосибирска прогремел взрыв. Его устроила собака, которой удалось включить конфорки на электроплите.

