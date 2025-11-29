Включила конфорки: собака случайно взорвала квартиру в Новосибирске

сегодня в 15:41

В одной из квартир Новосибирска 28 ноября прогремел взрыв. Его устроила собака, которой удалось включить конфорки на электроплите, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, владелец квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда он ушел из дома, его любопытный питомец включил конфорки. Специалисты выяснили это по следам зубов на поворотных ручках.

В результате баллончик нагрелся и разгерметизировался, прозвучал взрыв. Ударная волна выбила входную дверь, повредила стекла в межкомнатной и балконной дверях. Начался пожар, который вскоре потух сам.

Кухонная плита серьезно пострадала, также огонь повредил обои и кухонный гарнитур. К счастью, собака не пострадала — она пряталась на балконе.

Ранее в Подмосковье спасатели вытащили из мазута бездомную собаку. Сейчас пес находится в приюте.

