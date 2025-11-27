сегодня в 23:01

В Московской области спасатели вытащили из мазута собаку

В селе Павловская Слобода округа Истра спасатели пришли на помощь собаку, которая застряла в мазуте в заброшенном помещении, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Женщина услышала собачий лай и плеск из заброшенных помещений. Животное не могло выбраться самостоятельно.

Спасатели в защитной спецодежде зашли в вязкую лужу и вытащили дворнягу из жижи. Собаку отмыли и передали представителям службы по отлову безнадзорных животных. Сейчас пес находится в приюте.

