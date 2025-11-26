Восемь голодных и грязных алабаев нашли в клетках в Новой Москве

Неравнодушные жители Коммунарки переживают за судьбу восьми алабаев, которых удерживают в клетках и на привязи на территории промзоны в Новой Москве, сообщает «Москва 24» .

По словам очевидцев, грязные собаки сидят без еды и воды. За ними никто не ухаживает, Каждую ночь они воют, прося о помощи.

Очевидцы запечатлели на видео клетки с собаками. Рядом с ними разбросаны использованные упаковки антибиотиков. Как отметили неравнодушные жители, на территории промзоны проживают мигранты.

Люди не знают, с какой целью собаки удерживаются в клетках. Они считают, что животных могут разводить для продажи — летом жители видели здесь щенков.

Жильцы несколько раз писали обращение в полицию с просьбой провести проверку, но пока на запрос никто не ответил.

Ранее житель Котельников жестоко зарезал соседскую собаку. Это произошло после того, как пес начал конфликт с его питомцем на улице.

