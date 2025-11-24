Житель Котельников жестоко зарезал соседскую собаку

Участковый задержал 41-летнего мужчину, который жестоко зарезал соседскую собаку. Пес начал конфликт с питомцем задержанного на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на улице Малая Колхозная. Мужчина гулял со своей собакой без поводка, когда у нее случился конфликт с соседским псом.

Сначала хозяин нанес чужой собаке удар ногой, а затем достал нож и ударил животное в шею. От полученного ранения пес скончался. На опубликованных пресс-службой кадрах видно, как мужчина достает холодное оружие и наносит фатальный удар.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что полицейские ищут живодера, который отпинал собаку в лифте дома в Одинцовском округе. Правоохранители наткнулись на скандальный видеоролик в ходе мониторинга Сети. Это были кадры того, как неизвестный мужчина издевается над собакой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.