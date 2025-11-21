Живодер отпинал собаку в лифте дома в Одинцовском округе

Полицейские ищут живодера, который отпинал собаку в лифте дома в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Правоохранители наткнулись на скандальный видеоролик в ходе мониторинга Сети. Это были кадры того, как неизвестный мужчина издевается над собакой. Он пинал ее ногами в лифте.

По факту жесткого обращения с животным в полицию никто не обращался. Однако силовики приняли решение разобраться в инциденте.

Сейчас они устанавливают личность мужчины, которые запечатлен на видео. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Ранее пьяный мужчина избил и стукнул о землю собаку-инвалида в Подольске. На него завели дело за жестокое обращение с животными.

