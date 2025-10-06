На мужчину, бросившего об асфальт собаку-инвалида в Подольске, завели дело

На мужчину, который, предположительно, избил и бросил на асфальт собаку-инвалида в подмосковном Подольске, завели уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с животными). Об этом сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что у подъезда одного из домов на улице Юбилейной в Подольске мужчина жестоко избил собаку. Если вина будет доказана, то ему может грозить до трех лет колонии.

Сегодня утром SHOT писал, что неизвестный мужчина избил собаку с отказавшими задними лапами рядом с домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. Жители многоэтажки попросили силовиков привлечь его к уголовной ответственности.

На опубликованной записи было видно, что мужчина отобрал у собаки-инвалида кресло-каталку, на которой та передвигалась. Пес начал убегать. Мужчина догнал собаку, избил ее кулаками, а затем поднял и бросил на асфальт.

Ранее сообщалось, что предполагаемого живодера задержали. Его привезли в отделение полиции. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.