Задержан изверг, жестоко избивший собаку-инвалида в Подольске

Полиция Подольска задержала местного жителя по подозрению в жестоком обращении с животным. Инцидент произошел возле одного из жилых домов на улице Юбилейной, где мужчина, по данным правоохранительных органов, избил собаку, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый был установлен сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск и доставлен в отделение полиции.

«По предварительной информации, у подъезда одного из домов на улице Юбилейной мужчина жестоко избил собаку», — сообщила Волк.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что момент жестокого обращения с животным, имеющим ограниченные возможности здоровья, попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что собака передвигалась в том числе благодаря специально установленной на ее задние лапы конструкции с колесами. Состояние животного не помешало мужчине проявить агрессию в отношении него.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.