Пьяный мужчина избил и стукнул о землю собаку-инвалида в Подольске
Фото - © скриншот
Неизвестный нетрезвый мужчина избил собаку с инвалидностью рядом с жилым домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. Жители ЖК просят правоохранителей привлечь его к уголовной ответственности, сообщает SHOT.
Владелица собаки, у которой отказали задние лапы, отправилась домой, чтобы взять вещи для ребенка. Животное-инвалид осталось на улице.
К псу подошел пьяный прохожий, начал протягивать к нему руку, и животное ее укусило. Тогда мужчина достал животное из коляски, оно испугалось и попыталось уйти.
Живодер несколько раз стукнул собаку ногой, потом взял и бросил на землю. После этого у него на руках появилась кровь. Затем мужчина скрылся в подъезде.
Жители ЖК отметили, что собака смогла спастись. Но конкретный перечень полученных травм неизвестен.
На мужчину написали заявление в полицию жильцы дома. Они просят правоохранителей привлечь его к ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».
На опубликованной записи видно, что мужчина отобрал у собаки кресло-каталку, на которой она передвигалась. Пес начал убегать от мужчины. Тот догнал собаку, избил ее, а потом поднял и бросил на землю.
Подольская городская прокуратура контролирует установление обстоятельства дела. Сам инцидент произошел 4 октября примерно в 18:00.
Полиция выяснила, что на собаку напал, предположительно, 47-летний мужчина. По версии правоохранителей, он увидел, что питомец отстал от хозяйки, пропустил его в подъезд. Однако собака укусила. Мужчина разозлился, атаковал животное и бросил его на землю.
