Пьяный мужчина избил и стукнул о землю собаку-инвалида в Подольске

Неизвестный нетрезвый мужчина избил собаку с инвалидностью рядом с жилым домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. Жители ЖК просят правоохранителей привлечь его к уголовной ответственности, сообщает SHOT .

Владелица собаки, у которой отказали задние лапы, отправилась домой, чтобы взять вещи для ребенка. Животное-инвалид осталось на улице.

К псу подошел пьяный прохожий, начал протягивать к нему руку, и животное ее укусило. Тогда мужчина достал животное из коляски, оно испугалось и попыталось уйти.

Живодер несколько раз стукнул собаку ногой, потом взял и бросил на землю. После этого у него на руках появилась кровь. Затем мужчина скрылся в подъезде.

Жители ЖК отметили, что собака смогла спастись. Но конкретный перечень полученных травм неизвестен.

На мужчину написали заявление в полицию жильцы дома. Они просят правоохранителей привлечь его к ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

На опубликованной записи видно, что мужчина отобрал у собаки кресло-каталку, на которой она передвигалась. Пес начал убегать от мужчины. Тот догнал собаку, избил ее, а потом поднял и бросил на землю.

Подольская городская прокуратура контролирует установление обстоятельства дела. Сам инцидент произошел 4 октября примерно в 18:00.

Полиция выяснила, что на собаку напал, предположительно, 47-летний мужчина. По версии правоохранителей, он увидел, что питомец отстал от хозяйки, пропустил его в подъезд. Однако собака укусила. Мужчина разозлился, атаковал животное и бросил его на землю.

