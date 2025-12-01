сегодня в 10:47

Автомобиль в Московском мог взорваться из-за дистанционного прогрева двигателя

Автомобиль мог взорваться в Московском в столичном НАО из-за дистанционного прогрева двигателя. Водитель активировал функцию, после чего произошел взрыв, сообщает « 112 ».

На опубликованных записях видно, что машина стояла на парковке около дома. Она полностью выгорела.

Пострадавших нет.

Land Cruiser 200 Prado взорвался утром на Радужной улице в Московском. После этого в многоэтажке повыбивало стекла. Возгорание потушили сотрудники МЧС на площади четыре квадратных метра.

