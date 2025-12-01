Автомобиль в Московском мог взорваться из-за дистанционного прогрева двигателя
Фото - © скриншот
Автомобиль мог взорваться в Московском в столичном НАО из-за дистанционного прогрева двигателя. Водитель активировал функцию, после чего произошел взрыв, сообщает «112».
На опубликованных записях видно, что машина стояла на парковке около дома. Она полностью выгорела.
Пострадавших нет.
Land Cruiser 200 Prado взорвался утром на Радужной улице в Московском. После этого в многоэтажке повыбивало стекла. Возгорание потушили сотрудники МЧС на площади четыре квадратных метра.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.