Авиакомпанию «Ангара» лишили лицензии на коммерческие рейсы

Росавиация приняла решение об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на проведение коммерческих перевозок по воздуху. Ограничения вводятся с 5 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Лицензию отозвали для обеспечения безопасности полетов. Решение приняли на основе акта проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

«Ангара» перевозила пассажиров по 11 региональным маршрутам: из Хабаровска в Зею и Тынду, из Иркутска в Ербогачен, Киренск, Улан-Удэ, Бодайбо, Нижнеангарск, Чару, из Нижнеангарска в Улан-Удэ, из Таксимо в Улан-Удэ, из Чары в Читу, из Хабаровска в Охотск. Транспортировкой людей по данным направлениям будут заниматься иные перевозчики.

Пассажирский самолет Ан-24, принадлежавший авиакомпании «Ангара», разбился 24 июля в 16 км от Тынды в Амурской области. 43 пассажира, среди которых 5 детей и 6 членов экипажа, погибли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.