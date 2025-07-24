МАК начал расследование крушения Ан-24 в Амурской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию и начал расследование крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области, сообщается на сайте ведомства.

Рухнувший самолет принадлежал АО «Авиакомпания „Ангара“».

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Позднее обломки самолета обнаружили в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы. При крушении борта произошло возгорание.

Предварительно, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли в авиакатастрофе — выживших не удалось обнаружить с воздуха. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.