Baza опубликовала видео c места крушения Ан-24 в Амурской области

сегодня в 10:30

Baza опубликовала видео поисков Ан-24, рухнувшего в Амурской области. Обломки борта разбросало на расстоянии полукилометра.

В видео показано, как вертолет облетает лес. На земле видны обломки воздушного судна, в небо поднимается белый дым.

Вертолет не может приземлиться на месте крушения. Спасатели намерены спуститься на место трагедии на веревках.

По сообщению Амурского центра ГЗ и ПБ, Ан-24 обнаружили в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы. При крушении борта произошло возгорание. 25 спасателей направляются к месту происшествия, задействованы 5 единиц техники, в готовности — 4 воздушных судна с экипажами.

В четверг Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. На борту было 43 пассажира (5 детей) и 6 членов экипажа.

Горящий фюзеляж нашли с помощью вертолета. Предварительно, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли в авиакатастрофе.