Андрей Воробьев анонсировал строительство новой дороги в Королеве

В Королеве построят новую дорогу, изменения коснутся 250 тыс. человек, доложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

Трассу сдадут в строй либо к концу 2025 года либо в первом квартале 2026 года, заявил Воробьев.

Также на встрече губернатор Подмосковья поблагодарил президента за помощь в строительстве подмосковных дорог. По его словам, новые трассы позволили разгрузить дорожную сеть в некоторых районах, что «дает очень большую экономию времени» гражданам.

Воробьев и Путин в рамках беседы также поговорили на тему транспорта, медицины, помощи участникам СВО и их семьям. Обсудили они и меры поддержки школьных учителей.

Ранее Воробьев отметил, что в Подмосковье строят пять индустриальных парков, один из них в Ленинском городском округе. Его сдадут через год.