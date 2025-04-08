Воробьев поблагодарил Путина за поддержку строительства дорог в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку строительства дорог в регионе. Он перечислил объекты, над которыми велась работа.

«Это М-5 „Урал“, это направление в сторону Коломны, Рязани, там наши жители тратили бесконечное количество времени. Это путепроводы и обход в Октябрьском», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор напомнил, что обход в Октябрьском уже был сдан. Также Воробьев поблагодарил правительство РФ и отметил, что «все четко отработано».

Кроме того, Воробьев напомнил об открытии обхода д. Малые Вяземы на ЦКАД. По его словам, эта развязка «сегодня дала очень большую экономию времени».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.