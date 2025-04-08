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Воробьев рассказал, что в Ленинском округе строят большой индустриальный парк

Строительство дорог и тема транспорта напрямую связаны с развитием индустриальных парков в Подмосковье. Один из них сейчас строят в Ленинском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что всего сейчас в строительстве находятся 5 индустриальных парков.

«Я к Вам обращался по 100 га в Ленинском городском округе, и Вы поддержали», — сказал Воробьев Путину в эфире телеканала «Россия 24».

Строительство большого индустриального парка в Ленинском округе закончат через год.

Во вторник Путин провел рабочую встречу с Воробьевым в Кремле. Они обсудили вопросы транспорта, медицины, помощи участникам СВО и их семьям, меры поддержки школьных учителей.

Ранее Воробьев поблагодарил Путина за помощь в строительстве подмосковных дорог. По его словам, новые трассы позволили разгрузить дорожную сеть в некоторых районах, что дает очень большую экономию времени гражданам.