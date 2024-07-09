Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыты из-за угрозы атаки дронов ВСУ

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В Волгограде и Астрахани были закрыты аэропорты из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников, сообщает Mash .

В них не принимают прилетающие самолеты, отменили вылеты лайнеров.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что ВСУ пытались массированно атаковать беспилотниками объекты, расположенные на севере региона. Это нападение было отражено.

Как отметил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, дроны противника атаковали регион ночью. Из-за этого произошли пожары на нефтебазе и подстанции.