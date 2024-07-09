Нефтебаза и подстанция загорелись в Волгоградской области после атаки ВСУ

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Губернатор Бочаров: в Волгоградской области после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в ночь на вторник территорию региона атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает NEWS.ru .

По его словам, атаку пресекли с помощью сил ПВО и систем РЭБ. О пострадавших он не рассказал.

Как уточнил глава региона, из-за падения обломков беспилотника загорелись подстанция города Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону. Возгорание на подстанции быстро потушили, энергоснабжение городской территории не остановлено.

Ранее министерство обороны страны заявило, что за ночь в РФ ликвидировали 38 дронов противника.