Около 40 украинских дронов ликвидировали в России за ночь

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38 украинских дронов ликвидировали в России за ночь

Минувшей ночью в пяти российских регионах были сбиты 38 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

21 дрон уничтожили над территорией Ростовской области, семь — в Курской области, пять — в Астраханской области, три — в Белгородской области, два — в Воронежской области.

Таким образом, российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки в стране.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны атаковали поселок Красное и село Ржевка. Пострадавших жителей нет.