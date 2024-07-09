Украинские дроны атаковали 2 населенных пункта Белгородской области
Беспилотники ВСУ напали на два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в поселке Красное из-за сбросов дронами взрывных устройств серьезные повреждения есть в шести двухквартирных и двух частных домах.
«Разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады и заборы», — перечислил Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы области, в селе Ржевка дрон сдетонировал на крышу частного дома. Из-за взрыва произошел пожар. Его удалось оперативно ликвидировать.