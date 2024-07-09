ВСУ предприняли массированную попытку атаки дронами Астраханской области

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Утром во вторник Украина попыталась провести массированную атаку дронами объектов на севере Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Атака была успешно отражена», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за ночь в России сбили 38 украинских дронов. Из них пять ликвидировали в Астраханской области.