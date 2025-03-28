Аэропорты Таиланда вернулись к работе через 20 минут после землетрясения

Самолеты из России в Таиланд летают по расписанию после землетрясения

Аэропорты Таиланда в Бангкоке, Пхукете и Паттайе восстановили работу в пятницу после землетрясения, при этом есть значительные задержки в вылетах, самолеты из России в Таиланд летают по расписанию, сообщает kp.ru .

Мощное землетрясение магнитудой 5-7 баллов произошло в Мьянме и Таиланде 28 марта. В Мьянме в городе Таунгу обрушилась школа, обломками завалило 20 детей, пятеро из которых погибли. В Бангкоке рухнул 30-этажный строящийся небоскреб, под завалами которого оказались 43 рабочих.

В Мьянме из-за землетрясения в 7,7 балла пропали электроснабжение и мобильная связь. В Таиланде прекратили работу аэропорты, власти Бангкока начали эвакуацию людей из многоэтажек и закрыли метрополитен.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, воздушные гавани Таиланда не работали на прилет и вылет всего около 20 минут.

При этом Паттайю и Пхукет землетрясение затронуло в меньшей степени — местные аэропорты тоже работают.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что рейсы в Бангкок и на Пхукет на данный момент выполняются по расписанию. Официальной информации об ограничениях работы аэропортов Таиланда не поступало, при этом перевозчик готов при необходимости внести корректировки в табло. Так, ближайший рейс «Аэрофлота» из Москвы (Шереметьево) в Бангкок должен стартовать по расписанию в 19:15 мск.

Единственное, был задержан один утренний рейс Red Wings из Домодедова на Пхукет — вместо 7:30 он вылетел в 10:05.

А вот на онлайн-табло аэропорта Суварнабхуми (Бангкок) наблюдается много задержек, в том числе на несколько часов, хотя самолеты активно вылетают и приземляются, отмечается в сообщении.