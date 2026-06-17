Россиянин бесследно исчез в пригороде Бангкока, поехав к девушке-лудоманке

33-летний россиянин поехал к своей бывшей девушке-лудоманке в пригород Бангкока и исчез, в Сети он был неделю назад, сообщает Baza .

Мужчина работал в кафе в Паттайе. В выходные он ездил в район Нонтхабури, навещал свою бывшую девушку, которая страдает лудоманией. Несмотря на расставание, он помогал ей.

Друзья россиянина рассказали, что девушка занимала деньги и общалась с сомнительными людьми. Вечером 8 июня мужчина поехал к ней на автобусе из Паттайи.

Последний раз он был в сети утром 10 июня. В это же время он должен был возвращаться домой. Затем его телефон перестал отвечать, также мужчину больше нигде не видели. Все его вещи остались в комнате в Паттайе.

О пропаже россиянина заявил хозяин жилья. Теперь знакомые пытаются найти родственников мужчины и установить последние маршруты пропавшего.

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