Месси стал первым футболистом, который сыграл на 6 чемпионатах мира
38-летний нападающий аргентинской сборной Лионель Месси стал первым футболистом, принявшим участие в шести чемпионатах мира, сообщает RT.
Спортсмен выступал на каждом мировом турнире, начиная с 2006 года.
Его достижение может повторить 41-летний португалец Роналду, если футболист сыграет с командой Конго.
Также Месси обошел бразильца Роналдо по количеству голов на мундиале. Аргентинец оформил хет-трик в игре с командой Алжира. В его активе 16 мячей, у Роналдо — 15.
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