Сигнал для грабителей: почему переполненный ящик опасен для вашего дома

Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать для злоумышленников сигналом о том, что хозяева долго отсутствуют дома, сообщил РИАМО адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов, член совета молодых адвокатов региона Юрий Левин.

«Забирать почту из ящика в подъезде, в том числе во время отсутствия дома, важно для снижения риска ограбления. Ведь переполненный почтовый ящик — один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи», — предупредил Левин.

Он добавил, что регулярное опустошение почтового ящика, в том числе при отъезде на дачу или в отпуск, создают эффект присутствия. Лучше оставьте ключ родственнику или соседу.

«Забирая корреспонденцию вовремя вы также предотвращаете кражу самих писем и документов, в том числе из хулиганских действий подростков. Помимо безопасности жилища, это решит много вопросов. Не забывайте, что бремя получения корреспонденции по месту регистрации лежит на нас с вами. Опустошая регулярно почту, вы не пропустите важного письма, уведомления о судебной корреспонденции или повестки», — отметил адвокат.

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