Перенос сознания может разрушить наследство, брак и авторские права

«На мой взгляд, это наиболее взрывоопасный вопрос с практической точки зрения. Сегодня право не допускает раздвоения правосубъектности, то есть один человек и один набор прав. Появление копии с идентичной памятью поставит под удар институты наследования, брака, авторского права, налогового учета», – сказал Сергеев.

По его мнению, ближайшей правовой аналогией являются близнецы.

«Однако они изначально признаются отдельными субъектами, нежели клон с перенесенным сознанием. Ведь это абсолютно другая сущность. Он помнит, что он оригинал, ну, к примеру. И суд окажется перед философской и не только юридической дилеммой», – отметил эксперт.

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